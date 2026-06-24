Willy Sabor fue víctima de nuevo robo: "Esta gente me persigue"

El comediante y animador Willy Sabor fue víctima de un robo, siendo la tercera ocasión en menos de dos años.

Según relató en el programa "Hay que decirlo", donde es panelista, todo ocurrió en el contexto de una visita a su madre en San Miguel: "Le faltaban algunas cosas y pasé a un centro comercial en Gran Avenida. Me estacioné en el piso -2 y me robaron en un estacionamiento privado, donde tú pagas, hay guardias, cámaras y todo".

"Uno va a comprar confiado las cosas de la mamita, y vuelvo y estaba mi camioneta con los vidrios reventados y los guardias mirando", añadió, señalando que los delincuentes se llevaron bolsos con ropa y otras pertenencias.

Si bien, el también locutor radial afirmó que en primera instancia se tomó todo con tranquilidad, horas después llegó a sentir "total vulnerabilidad".

La teoría de Willy Sabor

Además del relato, el cantante -que sufrió una encerrona en 2024 y un violento asalto en 2025, siendo golpeado en ambas oportunidades- teorizó sobre la seguidilla de robos de los que ha sido víctima.

"¿Sabes lo que siento ahora? Que esta gente me está persiguiendo", comentó a sus compañeros.

Y añadió: "Yo quiero decirle algo a los amigos. Yo no soy dueño de nada a lo que le hago publicidad, no soy dueño de las carnicerías, no soy dueño de ninguna marca. Yo soy un trabajador no más. De hace mucho tiempo trabajo en televisión, hago eventos, pero soy un tipo común y corriente, no soy empresario, no soy rico ni nada de eso".

"Yo me bajé del auto y me lo reventaron, me estaban esperando, yo siento eso. Incluso los guardias me dijeron 'a usted lo estaban persiguiendo'", complementó.