Venezuela declaró estado de emergencia tras sufrir dos fuertes terremotos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles estado de emergencia luego de los dos terremotos -de magnitud 7,5 y 7,2- que afectaron a la zona centro de Venezuela.

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en la que estuvo acompañada por el presidente del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se activó toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los lesionados.

Los sismos causaron numerosos daños materiales que aún están sin cuantificar. En su comparecencia en la televisión estatal, Rodríguez sí indicó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras los incidentes.

Todavía no se ha dado, por parte de las autoridades, una cifra concreta de heridos o fallecidos.

A través de redes sociales se han difundido abundantes registros sobre el suceso, aunque principalmente grabados en Caracas, a cientos de kilómetros del epicentro.

EE.UU. proyecta hasta 100 mil víctimas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que el terremoto de magnitud 7,5 podría dejar un saldo potencial de entre 10 mil y 100 mil fallecidos, según la evaluación preliminar de su sistema PAGER, que también anticipa importantes pérdidas económicas.

El organismo estadounidense activó una alerta naranja por el impacto humano y económico del sismo, una categoría que refleja un riesgo significativo de víctimas y daños materiales, aunque se trata de una estimación basada en modelos automáticos y no de un balance oficial.

La proyección del USGS se construye a partir de la intensidad del movimiento del suelo, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada. El sistema asigna probabilidades a distintos rangos de víctimas, siendo el de 10 mil a 100 mil fallecidos el escenario más probable dentro del modelo.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.