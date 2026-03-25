Yamila Reyna vuelve a la TV tras polémico quiebre con Américo

La actri Yamila Reyna confirmó su regreso a la televisión tras su polémico y mediático quiebre amoroso con el cantante Américo.

La relación culminó abruptamente en el verano pasado luego de que la pareja discutiera fuertemente tras participar en un festival en el Maule. El rompimiento también incuyó denuncias por violencia física contra Américo.

Semanas después de haber ocupado las portadas por el fin de este romance, la comediante argentina está lista para reaparecer en la pantalla chica.

A través de sus redes sociales publicó una imagen de unos zapatos: "¿Bailamos? Nos vemos pronto en las pistas", aseguró, adelantanto su participación en el programa "Fiebre de Baile".

Por ahora su participación está contemplada sólo dentro de una dinámica especial del programa y su continuidad como participante no ha sido confirmada.