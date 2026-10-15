"Yo no hago las leyes": Neme repasó a sus críticos ante formalización por accidente

El periodista José Antonio Neme golpeó la mesa ante la controversia surgida en programas de farándula y medios de comunicación respecto a su formalización por cuasidelito de lesiones tras el accidente de tránsito que protagonizó en agosto en Las Condes.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el conductor de "Mucho Gusto" se desahogó ante la desinformación y poco conocimiento que existe respecto a "conceptos de derecho básico que cualquier ciudadano debería considerar".

"A razón de mi accidente, y de otros parecidos al mío, yo no sé quién le dijo a algunos panelistas de farándula y a algunos colegas periodistas que uno va a la cárcel cuando se produce una infracción de tránsito, incluso aunque tenga un resultado de lesiones para un tercero. ¿De dónde sacaron eso? Y se instala la discusión…", cuestionó el comunicador.

Neme procedió a explicar que "cuando se produce un cuasidelito de lesiones graves, es decir, cuando uno le causa un daño a una tercera persona sin quererlo, sin que haya dolo (…) el sistema te entrega una salida alternativa".

De esta manera, buscó acallar los comentarios acerca de que obtuvo privilegios por ser un rostro televisivo. "Sea yo, el vecino, la señora de arriba o de abajo, no es necesario ser amigo de un fiscal, ni ser parlamentario, ni político, ni periodista, ni actor, ni futbolista, ¡ni nada! Eso está considerado en el sistema", recalcó.

Por ello, hizo un llamado a los opinólogos a tener "ciertos conceptos claros para no instalar debates absurdos" y enfatizó en que "si no nos gusta lo que dice la ley, bueno, es esa otra discusión, pero así es el sistema".

Neme extendió su cuestionamiento a los comentarios recibidos en la descripción del video, remarcando que "yo no hago las leyes, me someto a ellas y una infracción de tránsito, imprudencia, accidente, distracción, irresponsabilidad o como lo llamen cuando no hay alcohol o drogas no aplica para inyección letal bajo la normativa vigente".

"Fácil o difícil esa es la legislación actual. Gracias a quienes apoyan y a quienes reclaman pueden tomar la (Ruta) 68 y dejar sus inquietudes en la oficina de partes del Congreso", sentenció en el texto.