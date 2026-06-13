Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita eliminar el apellido de su padre

Zahara, una de las hijas de Angelina Jolie y Brad Pitt, dio un nuevo paso en el distanciamiento con su padre al solicitar ante la justicia estadounidense la eliminación de su apellido paterno.

La joven de 21 años pretende adoptar legalmente el nombre Zahara Marley Jolie, una decisión que se suma a medidas similares adoptadas previamente por algunos de sus hermanos.

La tercera hija mayor de los seis hijos de la expareja presentó una petición ante la Corte Superior de California para eliminar oficialmente el apellido de su padre, según documentos judiciales a los que accedió el medio Us Weekly.

Cabe destacar que el pasado 17 de mayo, durante su graduación de la licenciatura en Psicología en Spelman College, el animador de la ceremonia la presentó al público como "Zahara Marley Jolie".

En 2024, su hermana Shiloh hizo la misma petición ante un tribunal y, tres meses después, pasó a llamarse Shiloh Jolie.

La audiencia de Zahara está programada para el lunes 28 de septiembre en Los Ángeles, California.