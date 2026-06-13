Fiscal del Maule: Muerte de Niño Guerrero es un hito, pero no el fin del Tren de Aragua

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, afirmó que la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como "Niño Guerrero", constituye un hito para el combate contra el crimen organizado, pero que no significa el cese de operaciones para la organización que encabezaba, el Tren de Aragua.

El líder máximo de la organización criminal transnacional venezolana fue abatido ayer en el estado de Bolívar durante un operativo del Comando Sur de Estados Unidos en coordinación con fuerzas venezolanas.

El cabecilla permanecía prófugo pese a contar con una condena vigente, en Venezuela, de 17 años de presidio. Se le imputan delitos transfronterizos delitos transfronterizos como el tráfico de migrantes, extorsiones, homicidios, secuestros, tráfico de drogas y trata de personas.

Luego del operativo en que fue abatido, el fiscal regional del Maule afirmó que la "confirmación de la muerte del líder de la organización criminal Tren de Aragua constituye un hito en el combate transnacional que se ha desarrollado durante los últimos años, en el que Chile ha tenido un rol protagónico".

"Si bien no significa en absoluto el cese de su operación, es esperable que tenga un impacto en su actual estructura y consecuencias en la organización interna. El combate por parte de la Fiscalía de Chile junto a las policías debe continuar fortaleciéndose", puntualizó Contardo.

El persecutor enfatizó que "en El Maule hemos combatido de forma muy intensa este tipo de organizaciones criminales, logrando incluso altas condenas y con la primera orden internacional en contra del hermano de 'Niño Guerrero' que estuvo operando en esta zona".

Experta: "La muerte de sus líderes no genera un vacío absoluto"

Según un informe del Capítulo venezolano de Transparencia en 2021, el Tren de Aragua contaba con más de 4.000 integrantes y mantenía presencia en al menos siete países. La organización cuenta con más de 300 miembros privados de libertad en distintas cárceles chilenas, la mayoría de ellos recluidos en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas).

La investigadora Paz Crisóstomo, académica de la Universidad Finis Terrae, explicó que "la muerte o captura de uno de sus líderes no genera un vacío absoluto de poder en estas organizaciones criminales. Lo que hacen es que hay estructuras intermedias, operadores territoriales, redes de confianza que van a permitir el funcionamiento de la banda incluso frente a golpes que son importantes".

"Lo que sí ocurre es una reconfiguración interna. El 'Niño Guerrero' no solamente tenía un rol operativo, sino que también simbólico; generaba cohesión, capacidad de articulación también con distintas células y legitimidad", agregó la experta en seguridad.

"Él era la cara del Tren de Aragua, por tanto, era la figura de autoridad que se presentaba frente a otras posibles células", señaló la académica. (Foto: ATON)

PPD y RN valoran caída de "Niño Guerrero"

Héctor "Niño" Guerrero afirmó su poder dentro de la cárcel de Tocorón en Aragua, donde él y su banda asumieron el control y la administración de la prisión, estableciendo un sistema que controlaba al penal a través de la fuerza y la extorsión. Con el tiempo, convirtieron el recinto en una ciudadela que incluía un zoológico, campo de béisbol, casino y una suite para Guerrero.

Desde el mundo político, la senadora Loreto Carvajal (PPD) apuntó que "el Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina".

"Si bien hoy día existen legítimas dudas jurídicas respecto a cómo se adoptó la decisión, si la operación contó con la autorización o colaboración del Gobierno venezolano, desde mi punto de vista y desde el punto de vista práctico, constituye una señal clara de que no habrá impunidad para quienes integran el crimen organizado. La cooperación entre los Estados es, sin duda, indispensable", subrayó la parlamentaria.

En tanto, el senador Iván Moreira (UDI) valoró el operativo en el que Guerrero fue abatido y aseguró que su caída "representa una señal potente que nadie va a escapar de la lucha que los distintos países se están organizando, coordinando, para lograr que vayan a la justicia a cumplir penas altas por el daño que le están haciendo en Latinoamérica".

Tras la muerte del líder del Tren de Aragua, la justicia internacional mantiene el foco sobre Johan Petrica y "Giovanny", los otros dos cabecillas que permanecen en libertad y por los que Estados Unidos ofrece una recompensa de 4 y 3 millones de dólares, respectivamente.

Larry Changa, otro de los cabecillas de la organización, permanece privado de libertad en Colombia desde 2024, mismo caso que "Carlos Bobby". Mientras que "El Yefri", quien está a cargo de la célula de "Los Shelby", está prófugo en Venezuela desde donde supuestamente dirige operaciones mediante aplicaciones de comunicación digital.