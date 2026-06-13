Macaya y la megarreforma: "Es una apuesta, supone posibilidades de éxito y riesgo"

El senador Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, abordó la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno y reconoció que su eventual implementación "supone posibilidades de éxito y de riesgo", puesto que se trata de una "apuesta".

En conversación con La Tercera, el extimonel gremialista se refirió a la falta de diálogo que acusa la oposición y aseguró que es "una realidad que los votos ya los tenemos (en el Senado para la aprobación de la iniciativa), y si ellos quieren influir, tienen que poner temas sobre la mesa".

"A algunos no les puede gustar la eliminación del Sence, la invariabilidad tributaria, pero el foco central está puesto en el crecimiento, por lo que hago una invitación a seguir conversando", enfatizó.

Al ser consultado por la eventual aprobación del proyecto estrella del Gobierno por solo un voto, el senador enfatizó que "a mí no me da lo mismo, me gustaría que se aprobara por más que un voto, voy a trabajar hasta el último día para construir un acuerdo más amplio. Pensar en mayorías marginales y reformas cada cuatro años también afecta la inversión".

"Como toda apuesta, supone posibilidades de éxito y riesgo"

Al abordar los cuestionamientos que apuntan a que no existe claridad respecto a que la megarreforma cumplirá sus objetivos, Javier Macaya afirmó que "este proyecto es un cambio de paradigma.

"En sí mismo es una apuesta, pero una diferente al camino que tomó Chile desde 2014, confiamos en que puede funcionar. Como toda apuesta, la megarreforma supone posibilidades de éxito y también de riesgo, pero creemos que el mayor riesgo es no hacer nada y permanecer en la mediocridad de crecer 2 por ciento", subrayó el legislador.

En ese sentido, respaldó el enfoque del Ejecutivo y cuestionó los anteriores intentos por reformar el sistema: "El mayor salto al vacío fue la reforma tributaria de 2014 y las reformas que no recaudaron lo que prometieron. Ahí estuvo el salto al vacío", expresó.

"Hago el llamado a recuperar la memoria que tiene ese sector político (centroizquieda): los mejores años económicos fueron con los gobiernos de Frei, Lagos, incluso con Bachelet uno", subrayó Macaya. (FOTO: ATON).