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Tópicos: Magazine | Personajes

"Zona de Estrellas" presentó a la doctora Cordero como su nueva panelista tras escándalo de Adriana Barrientos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Este jueves se especuló con la desvinculación de Barrientos de Zona Latina.
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Siguiendo con la especulación sobre el despido de Adriana Barrientos, y tras haber desmentido la situación, el canal Zona Latina presentó a la nueva panelista de su programa "Zona de Estrellas".

Durante la emisión de estew viernes el espacio conducido por Hugo Valencia dio la bienvenida a la polémica doctora María Luisa Cordero, quien regresa al canal tras varios años de trabajó allí.

Tal como anunciaron en "Zona de Estrellas", la exdiputada se sumará a un panel integrado por el mismo Valencia, además de Camila "Camilsima" Campos y Javier Fernández.

"Más contenta estoy yo porque me estaba viniendo el síndrome de las ancianas. Estar sentada tejiendo, moviéndome poco y se me nota. Entonces ustedes me sacaron a trabajar", celebró Cordero en su llegada al programa.

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