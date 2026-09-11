"Zona de Estrellas" presentó a la doctora Cordero como su nueva panelista tras escándalo de Adriana Barrientos
Este jueves se especuló con la desvinculación de Barrientos de Zona Latina.
Este jueves se especuló con la desvinculación de Barrientos de Zona Latina.
Siguiendo con la especulación sobre el despido de Adriana Barrientos, y tras haber desmentido la situación, el canal Zona Latina presentó a la nueva panelista de su programa "Zona de Estrellas".
Durante la emisión de estew viernes el espacio conducido por Hugo Valencia dio la bienvenida a la polémica doctora María Luisa Cordero, quien regresa al canal tras varios años de trabajó allí.
Tal como anunciaron en "Zona de Estrellas", la exdiputada se sumará a un panel integrado por el mismo Valencia, además de Camila "Camilsima" Campos y Javier Fernández.
"Más contenta estoy yo porque me estaba viniendo el síndrome de las ancianas. Estar sentada tejiendo, moviéndome poco y se me nota. Entonces ustedes me sacaron a trabajar", celebró Cordero en su llegada al programa.