Actor de "Harry Potter" se sumó a la temporada 2 de "Task"

HBO confirmó tres nuevos nombres que se sumarán a la segunda temporada de la aplaudida serie "Task: Unidad Especial" que protagoniza Mark Ruffalo, incluyendo la incorporación de un reconocido actor de la saga cinematográfica de "Harry Potter".

Harry Melling, quien encarnó al primo "Dudley Dursley" en las películas del famoso mago, será parte del nuevo ciclo como "Brennan Boylan", un agente de la DEA que tendrá como compañero a "Luke Clemmons", que interpretará Adam Nagaitis.

A estos dos nombres se suma Aminah Nieves como "Nataly Zamora", una pragmática agente del FBI y también joven madre, que lucha arduamente para proteger a la comunidad que la crió.

Harry Melling, Adam Nagaitis y Aminah Nieves. (Foto: HBO Max)

El ganador de dos premios Oscar Mahershala Ali fue el primer actor que se incorporó a la nueva temporada, que vuelve a ser encabezada por Ruffalo como el agente del FBI y exsacerdote "Tom Brandis", quien asume el mando de un nuevo grupo de trabajo.

La serie creada y escrita por Brad Ingelsby, quien también figura como showrunner y productor ejecutivo, se encuentra actualmente en fase de preproducción y aún no tiene fecha de estreno en la plataforma de streaming HBO Max.