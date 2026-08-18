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Adiós, Macondo: "Cien Años de Soledad" presenta el trailer de su capítulo final
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Autor: Redacción Cooperativa
El episodio llegará a Netflix el 26 de agosto.
El episodio llegará a Netflix el 26 de agosto.
La plataforma Netflix presentó el trailer del capítulo final de "Cien Años de Soledad", la serie que adaptó la aclamada novela de Gabriel García Márquez.
Luego de dos temporadas emitidas, la producción originaria de Colombia dirá adiós con un episodio que promete "la ambición y la escala de un largometraje" y que narrará el fatífico desenlace de Macondo y la familia Buendía.
El último capítulo de "Cien Años de Soledad" se estrenará en Netflix el próximo 26 de agosto.