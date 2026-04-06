Artemis II: ¿Cómo seguir el sobrevuelo lunar en streaming?

La histórica misión Artemis II ya entró en la órbita lunar para dar el vamos al periodo de observación, en un evento que no ocurría con tripulación humana desde 1972, por lo que las plataformas de streaming también decidieron sumarse a este hito científico y cultural.

Desde las 13:00 horas de este lunes, HBO Max se encuentra emitiendo en vivo el sobrevuelo lunar de esta misión de la NASA.

La transmisión oficial está en la sección "Eventos en vivo" con disponibilidad global en la plataforma, encontrándola con el título "NASA's Artemis II Mission: Crew Flies Around the Moon", siendo una emisión que continuará de forma ininterrumpida hasta las 22:45 horas de Chile de este lunes.

Este es el cronograma de la transmisión oficial de la NASA que se puede seguir en el streaming, cuyos horarios pueden variar:

14:45 horas: Comienza el periodo de observación de siete horas , durante el cual la tripulación podrá observar tanto el lado cercano como el lado oculto de la Luna a medida que se desarrolla el período de observación. Debido a que el espacio en las ventanas de la nave espacial es limitado, la tripulación se dividirá en parejas: dos integrantes observarán por turnos durante períodos de entre 55 y 85 minutos, mientras que la otra pareja realiza ejercicios físicos o completa otras tareas.

Comienza el , durante el cual la tripulación podrá observar tanto el lado cercano como el lado oculto de la Luna a medida que se desarrolla el período de observación. Debido a que el espacio en las ventanas de la nave espacial es limitado, la tripulación se dividirá en parejas: dos integrantes observarán por turnos durante períodos de entre 55 y 85 minutos, mientras que la otra pareja realiza ejercicios físicos o completa otras tareas. 18:41 horas: El Centro de Control de Misiones prevé perder temporalmente la comunicación con la tripulación de Artemis II a medida que la nave espacial Orion pase por detrás de la Luna.

El Centro de Control de Misiones prevé a medida que la nave espacial Orion pase por detrás de la Luna. 19:00 horas: Se dará la aproximación máxima de los astronautas a la Luna, y alcanzarán su mayor distancia con respecto a la Tierra . Podrían ser los primeros seres humanos en observar a simple vista algunas regiones del lado oculto de la Luna. Durante este momento, la tripulación de Artemis II alcanzará su distancia máxima de la Tierra en toda la misión.

Se dará . Podrían ser los primeros seres humanos en observar a simple vista algunas regiones del lado oculto de la Luna. Durante este momento, la tripulación de Artemis II alcanzará su distancia máxima de la Tierra en toda la misión. 19:21 horas: Se espera que el Centro de Control de Misiones de la NASA, ubicado en el Centro Espacial Johnson, en Houston, restablezca la comunicación con la tripulación de Artemis II .

Se espera que el Centro de Control de Misiones de la NASA, ubicado en el Centro Espacial Johnson, en Houston, . 20:36 horas: La nave espacial Orion entra en un periodo en el que la Luna eclipsa el Sol .

La nave espacial Orion entra en un periodo en el que . 21:35 horas: Finaliza el periodo de observación. La tripulación comenzará a transferir las imágenes a la Tierra.

Los cuatro astronautas no alunizarán, sino que la misión consiste en sobrevolar el satélite natural a bordo de Orión, incluyendo su cara oscura, la parte de la Luna que no se puede observar desde la Tierra.

La tripulación, la más diversa en viajar a la Luna, está integrada por tres astronautas -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se convirtió este lunes en la primera mujer en llegar al satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo-, junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.