Artemis II: ¿Cómo seguir el sobrevuelo lunar en streaming?
La misión de la NASA ya entró a la órbita lunar, tras más de 50 años de ausencia humana.
La misión se prepara para fotografiar la cara oculta de la Luna.
La misión de la NASA ya entró a la órbita lunar, tras más de 50 años de ausencia humana.
La misión se prepara para fotografiar la cara oculta de la Luna.
La histórica misión Artemis II ya entró en la órbita lunar para dar el vamos al periodo de observación, en un evento que no ocurría con tripulación humana desde 1972, por lo que las plataformas de streaming también decidieron sumarse a este hito científico y cultural.
Desde las 13:00 horas de este lunes, HBO Max se encuentra emitiendo en vivo el sobrevuelo lunar de esta misión de la NASA.
La transmisión oficial está en la sección "Eventos en vivo" con disponibilidad global en la plataforma, encontrándola con el título "NASA's Artemis II Mission: Crew Flies Around the Moon", siendo una emisión que continuará de forma ininterrumpida hasta las 22:45 horas de Chile de este lunes.
Este es el cronograma de la transmisión oficial de la NASA que se puede seguir en el streaming, cuyos horarios pueden variar:
Los cuatro astronautas no alunizarán, sino que la misión consiste en sobrevolar el satélite natural a bordo de Orión, incluyendo su cara oscura, la parte de la Luna que no se puede observar desde la Tierra.
La tripulación, la más diversa en viajar a la Luna, está integrada por tres astronautas -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se convirtió este lunes en la primera mujer en llegar al satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo-, junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.