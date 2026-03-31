"Avatar: La leyenda de Aang" fijó el estreno de su segunda temporada en Netflix

La serie live-action de "Avatar: La Leyenda de Aang" (Avatar: The Last Airbender) confirmó la fecha de estreno de su segunda temporada en Netflix, debutando con su "Libro Dos: Tierra" el próximo 25 de junio en el gigante del streaming.

El anuncio fue entregado junto con un primer vistazo al detrás de escena de este segundo ciclo de la adaptación en acción real de la serie animada creada por Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino, permitiendo ver en acción a uno de los personajes más esperados: "Toph Beifong", la maestra de Tierra Control de "Aang" (Gordon Cormier), quien será esencial en la misión del Equipo Avatar.

Interpretada por Miyako, se suma a un elenco encabezado por Kiawentiio ("Katara"), Ian Ousley ("Sokka"), Dallas Liu ("Zuko") y Elizabeth Yu ("Azula"), quienes crecieron mucho de una temporada a otra, especialmente el joven actor que da vida a "Aang".

En esta segunda temporada, luego de una victoria agridulce salvando a la Tribu del Agua del Norte de la invasión de la Nación del Fuego, el Avatar "Aang,Katara" y "Sokka" se reagrupan y preparan una misión para convencer al elusivo "Rey Tierra" a aliarse en su batalla contra el temible Señor del Fuego "Ozai".

La serie ya concluyó el rodaje de lo que será su tercera y última temporada, la cual adapta el "Libro Tres: Fuego" de la animación original. Con esto, Netflix logrará adaptar de forma completa el viaje del Avatar "Aang" para dominar los cuatro elementos -Agua, Tierra, Fuego y Aire- y enfrentar a la Nación del Fuego, con la misión de recuperar el balance de un mundo en guerra.

Christine Boylan ("Poker Face,Once Upon a Time") es la productora ejecutiva y guionista, mientras que Jabbar Raisani ("Lost in Space,Stranger Things") es productor ejecutivo y director, junto a los directores Anu Menon, Amit Gupta y Hiromi Kamata.

Pueden revivir la primera temporada de ocho episodios de "Avatar: La Leyenda de Aang" en Netflix.