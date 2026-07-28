"Betty La Fea" fijó estreno de su temporada 3 actualizando icónica intro

La belleza natural de "Beatriz Aurora Pinzón Solano" está de vuelta con la tercera temporada de la serie "Betty La Fea", la cual confirmó su estreno para el próximo 28 de agosto en la plataforma de streaming Prime Video.

El anuncio de este tercer ciclo, que recibió el subtítulo de "Más fea que nunca", fue acompañado por la actualización de la icónica secuencia de apertura de la telenovela más exitosa en la historia de la televisión.

Continuando la historia de la querida teleserie colombiana, la nueva temporada tiene a "Betty" (Ana María Orozco) oficialmente divorciada con una intro que también muestra a "Patricia Fernández" (Lorna Cepeda) como madre, además del retorno de casi todo el elenco original.

Se suma también el regreso de Diego Cadavid como "Román", el problemático amigo y vecino de "Betty".

La serie, que retoma la trama de la legendaria teleserie de Fernando Gaitán, se posicionó entre los contenidos más vistos en la plataforma de Amazon, entrando al Top 10 a nivel global.