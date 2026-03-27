BTS da un íntimo y sincero recorrido por el estudio en su nuevo documental

BTS llegó a Netflix con su nuevo documental "BTS: The Return", que muestra el regreso del septeto a la música.

Tras casi cuatro años alejados de sus actividades como grupo -debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur-, los ídolos del K-pop ofrecen un íntimo y sincero vistazo al proceso creativo detrás de "Arirang", su último álbum de estudio lanzado el pasado 20 de marzo.

En este contexto, podemos ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook reunidos en Los Ángeles para grabar el LP en Conway Studios, donde algunos bloqueos comienzan a dificultar su trabajo.

Un álbum con tradición coreana

Más allá del registro del proceso musical, el documental profundiza en el significado detrás de "Arirang", un concepto estrechamente vinculado a la identidad cultural coreana.

Basado en la tradicional canción folclórica del mismo nombre -cuya primera grabación en Estados Unidos se remonta a 1896-, el proyecto recupera esta herencia y la resignifica desde una mirada contemporánea.

Su sentido, asociado a la belleza y al anhelo por los seres queridos, atraviesa la obra como un hilo conductor no solo uniendo el pasado y presente, sino que también se manifiesta en decisiones creativas como la incorporación de elementos tradicionales y el sampleo de la versión original en "Body to Body".

Sin embargo, el núcleo del documental se encuentra en los dilemas que emergen entre los jóvenes durante el desarrollo del disco: preservar su identidad o adaptarse a un mercado global.

Es así que los artistas se cuestionan hasta qué punto están dispuestos a transformarse, sumando la dificultad de reconectar con su propio sonido tras años de pausa y la necesidad de redefinir su dirección como conjunto.

Aunque el documental puede resultar menos dinámico de lo esperado, su mayor valor radica en mostrar la dimensión más humana de BTS, presentando a un grupo que duda, debate y reflexiona sobre su lugar en la música, por lo que "Arirang" termina funcionando como un testimonio de cambio marcado por la búsqueda de equilibrio entre autenticidad y proyección global.