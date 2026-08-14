"Camp Rock 3": Una dosis de nostalgia que abre paso a una nueva generación

Una nueva generación de campistas llegó a Disney+ con el estreno de "Camp Rock 3", película que revive la franquicia a 16 años de su última entrega.

Con los Jonas Brothers y Demi Lovato como productores ejecutivos, la historia sigue a Sage Scott (Liamani Segura), una ambiciosa adolescente que llega al popular campamento para potenciar su talento musical y reconectar con su distanciado hermano Desi (Hudson Stone).

En tanto, Shane, Nate y Jason Gray (interpretados por Joe, Nick y Kevin Jonas) -quienes están en plenos preparativos de su gira de reencuentro como Connect 3- vuelven al lugar que los vio nacer como banda para encontrar un artista que abra sus shows.

Así, los nuevos talentos deberán someterse a los exigentes desafíos de Lark (Sherry Cola), la exigente representante de la banda, quien pone a prueba el talento y temple de los campistas para determinar quién se quedará con el codiciado puesto en el escenario principal.

El relevo generacional bajo los reflectores

Es así como Sage, Desi, Rosie (Lumi Pollack), Cliff (Casey Trotter) y Fletch (Malachi Barton) comienzan a mostrar una cercanía cada vez mayor en medio de la competencia, uniendo fuerzas gracias a la complicidad compartida y a las evidentes tensiones románticas entre Sage y Fletch.

A través del poder de la música y la convivencia diaria, los jóvenes campistas experimentan un giro clave en su paso por las pruebas al darse cuenta de que, más allá de intentar destacar de forma individual, sus propuestas artísticas y talentos conectan mucho mejor cuando trabajan como una verdadera banda.

Sin embargo, el camino hacia el concierto final no estará exento de complicaciones debido a Madison (Ava Jean), una influencer que asume un rol antagonista dentro del lugar y que, sin llegar a extremos dramáticos como lo hizo Tess Tyler (Meaghan Martin) en la primera cinta, pone a prueba la unión y lealtad del nuevo grupo con sus intenciones de destacar a toda costa.

Nostalgia sin caer en la repetición

Por su parte, la presencia de los Jonas Brothers como Connect 3 le otorga ese matiz de nostalgia tan necesario en los revivals actuales de Disney, demostrando que, más allá de la banda perfecta -tanto en la ficción como en la realidad-, es el caos y las complejidades de la adultez lo que le da sentido a su regreso.

Asimismo, la sorpresiva aparición de Demi Lovato como Mitchie Torres entrega el cierre definitivo que la franquicia exigía, sintiéndose como una reconciliación simbólica con el papel que la vio nacer tras su abrupta salida de la compañía en 2010 y la consecuente cancelación de sus proyectos actorales en el estudio.

Y es que, si bien el filme conserva el ritmo dinámico de un musical adolescente -al igual que clásicos del canal como "High School Musical" o la recordada "Lemonade Mouth"-, la producción logra construir un relato fresco sin caer en las repeticiones ni en las incongruencias argumentales que han empañado otros regresos de la época.

Es así como la nostalgia abraza con fuerza a toda una generación que creció con esta "Cenicienta rockera", regalándole un emotivo viaje de vuelta al pasado que demuestra que, aunque los campistas hayan madurado, el espíritu indomable de este legendario rincón musical sigue más vivo que nunca.