Chef chilena relata cómo fue llevarle calzones rotos al elenco de "Bridgerton"

La chef e influencer Carolina Rocco relató cómo fue la experiencia de llevarle dulces al elenco de "Bridgerton".

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, la pastelera contó que fue contactada por el equipo de Netflix Chile para hacer esta innovadora entrevista.

"Fue muy bacán porque mi entrevista era la única que era como distinta. Las otras eran solamente de preguntas de la serie. Para ellos también fue entretenido y fue diferente, yo creo que por eso igual la reacción de ellos fue tan bacán, ellos estaban muy, muy, muy felices", partió diciendo.

Los clásicos de la repostería chilena que Carolina eligió para la ocasión -donde conversó con Luke Thompson y Yerin Ha, protagonistas de la cuarta temporada de la serie- fueron los calzones rotos, empolvados, alfajores de hojarasca, turrón de vino y cachitos.

"A Benedict (Thompson) le gustaron más los alfajores de hojarasca, y a la actriz que hacía de Sophie (Ha) le gustaron más los cachitos. Pero sí o sí los que más como que generaron conversación fueron los calzones rotos en serio. Por el nombre, no podían creerlo. Les dio demasiada risa que se llamaran así", recordó.

Respecto a cómo nació la idea de la entrevista, Rocco explicó que fue contactada por la plataforma de streaming a raíz de uno de sus vídeos, donde hizo el pastel de bodas para el hermano de su pareja, quien es inglés, mostrando el proceso y los paisajes británicos en el clip.