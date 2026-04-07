Colby Minifie se despide de Ashley y de "The Boys": "Quedé satisfecha con el final de mi personaje"

Un mundo satírico de súper héroes como es la serie "The Boys", uno de los personajes que más aporta humanidad es "Ashley", la mujer que interpreta Colby Minifie y que está prácticamente dispuesta a todo para saborear el poder.

A lo largo de la producción, "Ashley" ha sido constantemente humillada por el poco decoroso grupo de súper héroes conocidos como "Los 7" y ha vivido el estrés y el miedo máximo por las atrocidades de "Homelander" (Antony Starr).

"¿Hasta dónde está dispuesto a llegar alguien para aferrarse al poder? O, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar alguien en su lugar de trabajo donde se siente atrapado? Esas son las preguntas que envuelven a Ashley", dijo a Cooperativa la actriz Colby Minifie.

En la última temporada de "The Boys", la exsecretaria de Vought logró consumir "V", el medicamente que otorga súper poderes, por lo que su rol cambiará absolutamente dentro de la historia. "Es como si en este punto ella se quedara con el diablo que ya conoce. Así que, aunque (tomar V) le da un poquito de confianza, ya veremos... Creo que se sigue cuestionando sobre su moralidad y sus elecciones a lo largo de todo el programa", agregó la intérprete.

Sin entregar detalles, Minifie señaló que el final de "Ashley" la dejó "totalmente satisfecha".

"La verdad es que quedé muy satisfecha con el final de mi personaje. Sí, creo que los guionistas hicieron un muy buen trabajo al hacerlo realmente bastante satisfactorio para los fans", concluyó.

"The Boys" estrenará los primeros dos episodios de su quinta y última temporada este 8 de abril en Prime Video.