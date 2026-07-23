Confirman el final de la serie "The Morning Show"

La serie de Apple TV "The Morning Show" confirmó este jueves que finalizará con su quinta temporada a estrenarse en 2027, despidiendo la aclamada historia protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Apple oficializó que todo terminará para una de sus primeras series originales, estrenada en 2019, cuya última temporada actualmente está con su rodaje en marcha y sumando nuevos rostros, como Jeff Daniels, Jesse Williams, Sean Hayes, Lizzy Caplan y Reneé Rapp.

Todo apuntaba a que la historia concluiría con esta quinta temporada, que también tendrá de vuelta a Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie y Jon Hamm, con las propias Aniston y Whiterspoon -también productoras de la serie- celebrando el viaje que ha logrado reunir 28 nominaciones a los Premios Emmy, hasta ahora.

"Nos hemos convertido en una auténtica familia y todos estamos muy emocionados por compartir esta última temporada. Y, sabiendo desde el principio que sería la última temporada, tuvimos la gran suerte de poder crear el final con un propósito claro y rendir homenaje a estos personajes como se merecen", declaró Aniston.

Mientras que Whiterspoon destacó que "esto siempre fue más que una serie sobre un programa de noticias: era una serie sobre por qué la profesión periodística es importante. Sobre la libertad de prensa y los periodistas que defienden el cuarto poder, a menudo a un gran coste. Contar esa historia ha sido el mayor privilegio creativo de mi carrera".