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Tópicos: Magazine | Streaming

Confirman el regreso de "Operación Triunfo" para 2027: Llegará al streaming

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El emblemático programa musical español tendrá nueva versión en Prime Video.

Confirman el regreso de
 @OT_Oficial

Chenoa, que también se dio a conocer en este formato, seguirá siendo la presentadora.

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El concurso español "Operación Triunfo" (OT) tendrá una nueva edición, que comenzará a emitirse a nivel global en la plataforma de streaming Prime Video en octubre de 2027.

"OT", un concurso musical muy seguido en América Latina y del que han salido artistas como Aitana, David Bisbal, Manuel Carrasco o Lola Índigo, comenzará el proceso de casting en junio de 2027 para encontrar a los nuevos talentos que entrarán en la academia musical.

Chenoa, que también se dio a conocer en este formato, seguirá siendo la presentadora en la tercera edición del concurso que comenzó a emitirse en Prime Video tras iniciarse en 2001 en el canal público TVE.

Es una de las principales novedades de las producciones audiovisuales de Prime Video en España y que se podrán ver en todos los países en los que está presente la plataforma, según anunciaron este miércoles sus responsables.

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