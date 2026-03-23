"Daredevil: Born Again" y su "inquietante" paralelismo con el mundo actual

El Hombre Sin Miedo está de regreso y, en esta oportunidad, no está solo en su batalla contra el reino del terror que impone "Wilson Fisk" (Vincent D'Onofrio) como alcalde de Nueva York en la segunda temporada de "Daredevil: Born Again", cuyo paralelismo con el mundo real, en plena Administración del republicano Donald Trump en EE.UU., resultó "inquietante" para los creadores de la serie de Marvel Television.

Cooperativa conversó con el showrunner Dario Scardapane y la productora ejecutiva Sana Amanat sobre la nueva temporada, que acaba de estrenarse en Disney+, reconociendo que cualquier paralelo con la realidad fue una "extraña confluencia entre el arte y el imitar la vida" al presentar "la historia del ascenso al poder de un autócrata".

"En este caso, a falta de una palabra mejor, fue inquietante", aseguró Scardapane, pues la saga de cómics que inspira la historia central iniciada en la primera temporada de "Born Again", donde Wilson Fisk se convierte en el alcalde de Nueva York, tiene casi 10 años. "Nos inspiramos en ella para la primera temporada. Y luego, cuando nos metimos en la segunda temporada, cosas como la fuerza especial contra los justicieros, las redadas contra los vigilantes, etcétera, etcétera, todo eso ya estaba en los cómics. Así que lo que ocurrió fue una extraña confluencia entre el arte y el imitar la vida, en la que construimos la historia del ascenso al poder de un autócrata", aseguró el también guionista.

Aunque los paralelismos no fueran intencionados, el showrunner reconoció que la historia ha mostrado que todos estos tiranos comparten el mismo modus operandi: "Da igual que te sumerjas en los libros de historia e intentes construir esas historias. Da igual que se trate de Pinochet, de Franco, de Nerón o de Calígula. Todos estos personajes a lo largo de la historia hacen lo mismo. Crean una milicia, buscan un chivo expiatorio, van a por los medios de comunicación, van a por los bufetes de abogados, van a por la educación, hacen muchas de las mismas cosas".

Lo mismo sucedió en la construcción de una resistencia encabezada por "Matt Murdock / Daredevil" (Charlie Cox), la cual tomó como base histórica la resistencia francesa representada en películas como "El Ejército de las Sombras", de 1969, "creando una resistencia basada en la historia y, vaya, la historia tiende a repetirse".

"La mayoría de las cosas que ves (en la serie) y piensas: 'Dios mío, parece que estuvieran refiriéndose a la actualidad', se rodaron hace un año. Eso es lo que nos lleva a todos a pensar que, aunque nunca hubo realmente la intención de reflejar la realidad, al mirar hacia el pasado, supongo que estamos haciendo precisamente eso", sinceró Scardapane.

El regreso de Jessica Jones

Uno de los aspectos más destacados de esta segunda temporada es el retorno de "Jessica Jones", la curtida, temperamental y poderosa detective privada interpretada por Krysten Ritter, quien se suma a la resistencia encabezada por "Daredevil" para hacer frente a la opresiva administración de "Fisk" en la Gran Manzana.

Desde un inicio, el personaje -que tuvo su propia serie de tres temporadas y el crossover "The Defenders" entre 2015 y 2019 en Netflix- fue parte de los planes la segunda temporada, porque los creadores necesitaban a alguien que fuera el opuesto a "Matt Murdock" en su forma de abordar la resistencia contra el "Kingpin". Más importante aún, extrañaban y querían mucho a "Jessica Jones" como para no traerla de regreso.

"Cuando tienes una administración que libra una guerra contra los vigilantes, hay más de uno por ahí, así que pensábamos en términos de las personas que nos encantan y los personajes que nos gustan, y nos preguntábamos: ¿cómo se enfrentaría alguien como 'Jessica' a la administración 'Fisk'? Porque sería diferente a cómo lo haría 'Matt'", apuntó Scardapane, pues "'Jessica' hace casi todo de forma distinta a 'Matt. Y eso fue muy entretenido. Y luego, al tener en cuenta que es siete años mayor y ha vivido experiencias transformadoras, fue... bueno, odio la palabra, pero su regreso fue algo natural".

Para Amanat, en tanto, "lo interesante de este reto es que parece que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que viste a estos personajes. Así que lo emocionante es ver cuánto han cambiado y qué es lo que nunca cambiará en todos ellos. Y creo que fue fantástico que pudiéramos aprovechar eso".

"Teníamos más libertad"

La primera temporada de "Born Again", estrenada en 2025, venía con el peso de las expectativas. Fue el regreso televisivo de "Daredevil" a siete años del final de la serie original, algo que muchos pensaron que jamás ocurriría, y enfrentó un reinicio creativo que sacó del proyecto a sus guionistas principales, Chris Ord y Matt Corman. Ahora, el escenario es completamente distinto y Scardapane, como showrunner, describió a esta segunda temporada como algo "más cercano" a lo que buscaban conseguir con un personaje como el Diablo de Hell's Kitchen, en comparación con el ciclo anterior.

Pero… ¿es la versión definitiva de "Daredevil"? "Esa es una palabra bastante contundente", respondió Scardapane, explicando que esta segunda temporada "se acerca mucho más a lo que creo que todos buscábamos en 'Daredevil'; sin duda, se acerca más a lo que yo mismo propuse al principio (...) Siempre hay cosas por hacer, nunca están terminadas, nunca son perfectas; es que yo soy así. Pero sí, está mucho más cerca (de lo que buscábamos) que la primera temporada. Partíamos de cero".

"Teníamos más libertad. Sí, más libertad", complementó Amanat, ejemplificando con el escenario de guerra entre vigilantes y el déspota "Wilson Fisk" con el que cerró la primera temporada. Claro, realizarla "seguramente era igual de estresante, pero teníamos un poco más de margen para... La idea para la segunda temporada era que contábamos con estos dos personajes magníficos y dos actores fantásticos que los encarnaban, y ahora podíamos apostarlo todo a lo grande".

Es que, como aclaró Scardapane, todas las producciones televisivas "son estresantes, pero resultaba más liberador en el sentido de que no teníamos que aferrarnos a nada. Todo era posible. Cualquier cosa: si la proponías y al estudio le gustaba, podíamos hacerla".

"Sí, y teníamos mucha gente, contábamos con un elenco enorme para la segunda temporada. Así que había muchas posibilidades", añadió Amanat, "mucho que explorar, muchísimas pequeñas e interesantes historias, y creo que fue increíble verlo. Creo que podemos decir que hay dos bandos en la segunda temporada y fue muy divertido explorar los dos lados y cómo, en última instancia, ambos se vieron afectados por estas grandes figuras que son 'Matt Murdock' y 'Wilson Fisk'. Así que fue realmente divertido trabajar en ello".

"Una energía que no creo que hubiera antes"

Si en la primera temporada veíamos a "Matt Murdock" y "Wilson Fisk" tratando de dejar atrás a sus pasajeros oscuros, pero en este segundo ciclo los vemos, desde el primer instante, nuevamente con sus viejas máscaras como "Daredevil" y el "Kingpin del Crimen", respectivamente. Esa siempre fue la idea para sus creadores, soltar al diablo desde el inicio.

"Para el comienzo de la segunda temporada, se habían quitado esos trajes y se mostraban al 1.000 por ciento tal y como son. Y eso era lo interesante. En mi opinión, creo que muchas de las series anteriores, y lo respeto totalmente, se contenían a la hora de dejar salir al diablo, por así decirlo, y nosotros sacamos al diablo de la caja y lo aprovechamos al máximo a lo largo de la temporada. Y eso es algo nuevo", destacó el showrunner, celebrando que hay "una energía que no creo que hubiera antes y fue realmente divertido hacerlo. 'Daredevil' se muestra tal y como es. 'Kingpin' se muestra tal y como es".

Aunque la serie recién está regresando con sus nuevos episodios en Disney+, la historia está lejos de terminar y ya tiene una tercera temporada en desarrollo. Sus creadores no pueden adelantar nada sobre lo que veremos en el futuro, pero Scardapane nos tantea, en pocas palabras, lo que podremos esperar: "Regreso a lo básico".

La segunda temporada de "Daredevil: Born Again" se estrenó este martes 24 de marzo en Disney+.