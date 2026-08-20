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Tópicos: Magazine | Streaming

Dave Bautista será Kratos en la adaptación de "God of War"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras varios rumores, se confirmó que el actor será el protagonista del live action de Prime Video.

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El actor Dave Bautista interpretará a Kratos en la serie "God of War", adaptación del videojuego del mismo nombre.

Tras varios rumores, Deadline reportó que el intérprete ya cerró el acuerdo para el live action de Prime Video. 

Cabe recordar que la primera elección era Ryan Hurst, que terminó saliendo del proyecto tras sufrir un desgarro mientras realizaba una acrobacia a finales de junio, cuatro meses después de haber iniciado el rodaje. 

En tanto, la llegada de Bautista al rol indica que su personaje tendrá un enfoque algo distinto al de Hurst. 

Los preparativos para el rodaje ya están en marcha, mientras que la producción iniciará -desde cero- durante octubre en Vancouver. 

 

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