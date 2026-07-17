Serie de "God of War" se quedó sin "Kratos": Actor será reemplazado tras grave lesión
Ryan Hurst se encuentra en recuperación tras una cirugía y ya abandonó la producción.
La única foto oficial de Hurst como "Kratos".
Ryan Hurst se encuentra en recuperación tras una cirugía y ya abandonó la producción.
La única foto oficial de Hurst como "Kratos".
La serie inspirada en la saga de videojuegos "God of War" atraviesa un problema mayor que los dioses nórdicos, al confirmarse que su protagonista Ryan Hurst no podrá seguir interpretando a "Kratos" en el live-action.
Tras haber grabado cuatro episodios, el intérprete deberá abandonar la producción de Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television a raíz de una grave lesión en el set de rodaje.
De acuerdo con lo reportado por TMZ, el actor de "Sons of Anarchy" y "La Odisea" sufrió un desgarro del bíceps en junio pasado mientras grababa una secuencia de acción y actualmente se encuentra en recuperación tras una cirugía.
Aunque la producción se pausó a raíz del accidente, desde Deadline informaron que la serie seguirá adelante sin Hurst debido a lo extenso del tiempo necesario para su recuperación.
En concreto, el actor requiere de al menos un año para recuperarse completamente, lo cual impedía retomar inmediatamente la superproducción televisiva y protagonizar cualquier secuencia de acción en el futuro próximo.
Debido a ello, la serie retomará su rodaje en octubre próximo en Vancouver con un nuevo actor como el guerrero espartano "Kratos" -que aún no es elegido-, viéndose obligado a grabar nuevamente los cuatro capítulos ya finalizados que tenían a Hurst como el personaje.
Con Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) como jefe creativo, la historia de la serie se inspira en la saga nórdica de los videojuegos, siguiendo a "Kratos" y "Atreus" (Callum Vinson), padre e hijo, en su viaje para esparcir las cenizas de "Faye", respectiva esposa y madre de los personajes, enfrentándolos al implacable panteón nórdico en los Nueve Reinos.