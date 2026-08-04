Dave Bautista negocia ser "Kratos" en el live-action de "God of War"

El actor y exluchador Dave Bautista asoma como el nuevo "Kratos" en la serie live-action de "God of War", luego de que su intérprete original, Ryan Hurst, tuviera que abandonar el proyecto por una grave lesión.

Desde el portal Deadline informaron que el actor reconocido por "Duna" y "Guardianes de la Galaxia" se encuentra negociando con Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television para protagonizar la adaptación del popular videojuego.

Hurst, quien había sido elegido originalmente como "Kratos", alcanzó a grabar cuatro episodios antes de sufrir un desgarro del bíceps en junio pasado mientras grababa una secuencia de acción, obligando a someterse a una cirugía e iniciar una larga recuperación de hasta un año.

Debido a ello, la producción decidió seguir adelante sin el actor de "Sons of Anarchy" y "La Odisea", esperando retomar el rodaje el octubre próximo con otro intérprete como el guerrero espartano y volver a grabar los cuatro capítulos ya finalizados.

Con Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) como jefe creativo, la historia de la serie se inspira en la saga nórdica de los videojuegos, siguiendo a "Kratos" y "Atreus" (Callum Vinson), padre e hijo, en su viaje para esparcir las cenizas de "Faye", respectiva esposa y madre de los personajes, enfrentándolos al implacable panteón nórdico en los Nueve Reinos.

El elenco confirmado incluye a Mandy Patinkin como "Odín", Ed Skrein como "Baldur", Max Parker como "Heimdall", Ólafur Darri Ólafsson como "Thor", Teresa Palmer como "Sif", Alastair Duncan como "Mimir", Jeff Gulka como "Sindri" y Danny Woodburn como "Brok".