Dolores Fonzi alaba trabajo de Pablo Larraín en "Mis muertos tristes": "Te dirige con su presencia"

Este 24 de septiembre llegará al catálogo de Netflix la esperada nueva serie del director Pablo Larraín titulada "Mis muertos tristes" y basada en el trabajo de la exitosa escritora Mariana Enríquez.

A través de sus cuatro episodios la serie sigue a "Ema" (Mercedes Morán), una doctora recién jubilada que tiene la capacidad de ver, oir y hablar con los muertos, y cuya madre (Luz Jiménez) acaba de fallecer.

A raíz de esta tragedia su hija "Carolina" (Dolores Fonzi), una fotógrafa con una vida rota, intentará reconectar con su madre y comprender su extraño don. "Es una historia poco usual", señala Fonzi a Cooperativa, y agrega que "ella (su personaje) prefiere comprender ese don que tiene la madre ('Ema') para comprenderse a sí misma, no quiere quedarse afuera de lo que pasa".

"De la mano de Mariana y de Pablo se permite hablar de malas madres, de malas hijas, de malas hermanas [...] hay algo como que se permiten a estas mujeres vivir la vida como quieren y eso en general no se cuenta", sostuvo la actriz argentina, quien este año ganó el Goya por su ópera prima "Belén".

Los muertos

La serie está llena de personajes muertos que representan los temas no resueltos en el plano terrenal y que, por supuesto, aportan al desarrollo de la historia de "Ema" y su quebrada familia.

A nivel audiovisual los muertos parecen sacados de una obra de David Lynch gracias a un efectivo y elegante efecto especial y a la musicalización de los hermanos Mauricio y Francisco Durán de Los Bunkers.

Para Dolores Fonzi, que se confiesa "muy fan de David Lynch,los muertos que vemos en la serie son muertos que no pueden liberar su historia en su avatar humano, entonces están pululando todavía para comprender y poder trascender".

"La serie tiene algo de eso (de Lynch) en el tono, tiene como algo 'extrañado' en el clima y eso lo logra Pablo más allá de lo que nos dice cuando nos dirige porque él se pone en la cámara y hace un trabajo muy presente físicamente (...) te va dirigiendo con su presencia", concluyó la intérprete argentina.