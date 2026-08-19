Dominic West y Sienna Miller se enfrentan en "War", el nuevo drama legal de HBO

HBO presentó este miércoles el tráiler de su nueva serie dramática "War", protagonizado por Dominic West ("The Wire") y Sienna Miller ("Anatomy of a Scandal"), ambientada en el despiadado mundo legal de Londres.

La historia, que se extenderá por ocho episodios, sigue el choque sin cuartel entre dos prestigiosos bufetes de abogados, Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne, cuando ambas firman asumen el caso de divorcio del siglo: la escandalosa separación entre el magnate tecnológico "Morgan Henderson" (West) y su esposa, la reconocida estrella de cine internacional "Carla Duval" (Miller).

El elenco también incluye a Archie Renaux, Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya y Pip Torrens.

La serie fue creada, escrita y producida ejecutivamente por George Kay ("Lupin") y ya tiene asegurada una segunda temporada, la cual presentará un caso completamente distinto gracias a su formato de antología.

"War" se estrena el próximo 1 de octubre en el streaming HBO Max.