Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.3°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

Dominic West y Sienna Miller se enfrentan en "War", el nuevo drama legal de HBO

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un divorcio desata un choque sin cuartel entre dos prestigiosos bufetes de abogados en Londres.

Dominic West y Sienna Miller se enfrentan en
 HBO

Ya tiene asegurada una segunda temporada que presentará una historia completamente distinta.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

HBO presentó este miércoles el tráiler de su nueva serie dramática "War", protagonizado por Dominic West ("The Wire") y Sienna Miller ("Anatomy of a Scandal"), ambientada en el despiadado mundo legal de Londres.

La historia, que se extenderá por ocho episodios, sigue el choque sin cuartel entre dos prestigiosos bufetes de abogados, Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne, cuando ambas firman asumen el caso de divorcio del siglo: la escandalosa separación entre el magnate tecnológico "Morgan Henderson" (West) y su esposa, la reconocida estrella de cine internacional "Carla Duval" (Miller).

El elenco también incluye a Archie Renaux, Phoebe Fox, James McArdle, Nina Sosanya y Pip Torrens

La serie fue creada, escrita y producida ejecutivamente por George Kay ("Lupin") y ya tiene asegurada una segunda temporada, la cual presentará un caso completamente distinto gracias a su formato de antología.

"War" se estrena el próximo 1 de octubre en el streaming HBO Max.

LEER ARTICULO COMPLETO

cartelera de conciertos
contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada