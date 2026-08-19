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Coquimbo Unido choca con Platense por Copa Libertadores
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue la previa, el partido y las reacciones del duelo a disputarse en nuestro país.
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11:51 - | Mira la formación que alista el cuadro pirata para jugar ante el "calamar".
[FOTOS %uD83D%uDCF8] La formación de Coquimbo Unido para enfrentar a Platense por el pasaje a cuartos en la Libertadores https://t.co/zHHOv0GOQU pic.twitter.com/U7I3wdcl7D— Cooperativa (@Cooperativa) August 18, 2026
11:50 - | Revisa la previa del crucial duelo que afrontará este miércoles Coquimbo Unido ante Platense
Coquimbo Unido luchará ante Platense por una histórica clasificación a cuartos en la Libertadores https://t.co/vvcjeP8zKy pic.twitter.com/GpaCdSHHLk— Cooperativa (@Cooperativa) August 19, 2026