Dos queridos personajes de "Hora de Aventura" tendrán su propia serie animada

HBO Max anunció otro spin-off de la franquicia de "Hora de Aventura" ("Adventure Time") que llegará a expandir su universo, teniendo como grandes protagonistas a la "Dulce Princesa" y a "Marceline", la Reina de los Vampiros.

El proyecto, que conocerá como "Hora de Aventura: Dulce Princesa y Marceline" ("Adventure Time: Bubblegum and Marceline") llegará al streaming de Warner Bros. como una serie animada de 10 episodios.

Aún sin fecha de estreno, tendrá a la querida pareja viajando por los confines más lejanos de la Tierra de Ooo, encontrando rostros conocidos y nuevos peligros a lo largo del camino.

La Dulce Princesa y Marceline tuvieron una exploración de su relación en capítulo especial "Obsidian" de 2020. (Foto: HBO Max)

La serie será encabezada por Adam Muto como showrunner y productor ejecutivo, tras su celebrado trabajo en los spin-offs "Adventure Time: Fionna and Cake" y "Adventure Time: Distant Lands".

Fue justamente en esta última miniserie que la pareja pudo protagonizar un capítulo titulado "Obsidian", donde se exploró su relación.

"Continuando con el mismo espíritu de 'Fionna y Cake', estoy muy emocionado de que la próxima serie de 'Hora de Aventura’ presente a dos de mis personajes favoritos: Dulce Princesa y Marceline. Ha sido una oportunidad fantástica para revisar a viejas amigas y expandir el universo", celebró Muto en el anuncio.