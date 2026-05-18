"Hora de Aventura" sigue expandiéndose con una nueva serie

"Hora de Aventura" ("Adventure Time") pudo haber finalizado en 2018, pero el universo creado por Pendleton Ward aún tiene muchas historias por contar al oficializar una nueva serie.

Además del spin-off "Hora de Aventura con Fionna y Cake", ahora se sumará "Hora de Aventura: Misiones Secundarias" ("Adventure Time: Side Quests"), con historias inéditas de "Finn el Humano" y "Jake el Perro" en la fantástica Tierra de Ooo.

La nueva serie animada de Cartoon Network Studios va en la línea de "Un Show Más: Las Cintas Perdidas", al presentar nuevas aventuras sin afectar los eventos de la serie original.

"Misiones Secundarias" busca ser una puerta de entrada para nuevas generaciones de fanáticos, con historias más ligeras e independientes, muy al estilo de las primeras temporadas de "Hora de Aventura".

La nueva serie de este universo tendrá a Nate Cash como showrunner o jefe creativo, sumando a Darrick Bachman como editor de historia.

"Se sintió como producir la 'Hora de Aventura' original, que era como pasar el tiempo con amigos de la escuela de artes para crear dibujos animados profesionales. ¡Eso suena como un gran sándwich de sentimientos, y realmente lo fue!", celebró Cash en el anuncio.

"Hora de Aventura: Misiones Secundarias" se estrenará el próximo 5 de octubre en Cartoon Network y la plataforma HBO Max.