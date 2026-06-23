"El diablo viste a la moda 2" confirma su fecha de estreno en el streaming
La película recaudó más de 677 millones de dólares en el cine.
La película recaudó más de 677 millones de dólares en el cine.
Tras un exitoso paso por las salas de cine, la película "El diablo viste a la moda 2" anunció la fecha de su estreno en las plataformas de streaming.
La cinta, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, retoma la historia de la popular película de 2006 y a las populares "Miranda Priestly" (Streep) y "Andy Sachs" (Hathaway).
Luego de su estreno en la cartelera a fines de abril pasado, "El diablo viste a la moda 2" logró recaudar más de 677 millones de dólares a nivel mundial. En Chile registró ganancias por más de 5 millones de dólares.
A dos meses de su debut en el cine, "El diablo viste a la moda 2" confirmó que se estrenará en la plataforma Disney+ el próximo 29 de julio.
Un día antes se lanzará una edición en bluray y 4K, y una versión de la película original con entrevistas de sus protagonistas y material extra.