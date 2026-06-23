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Tópicos: Magazine | Streaming

"El diablo viste a la moda 2" confirma su fecha de estreno en el streaming

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película recaudó más de 677 millones de dólares en el cine.
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Tras un exitoso paso por las salas de cine, la película "El diablo viste a la moda 2" anunció la fecha de su estreno en las plataformas de streaming.

La cinta, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, retoma la historia de la popular película de 2006 y a las populares "Miranda Priestly" (Streep) y "Andy Sachs" (Hathaway).

Luego de su estreno en la cartelera a fines de abril pasado, "El diablo viste a la moda 2" logró recaudar más de 677 millones de dólares a nivel mundial. En Chile registró ganancias por más de 5 millones de dólares.

"El diablo viste a la moda 2" llega al streaming

A dos meses de su debut en el cine, "El diablo viste a la moda 2" confirmó que se estrenará en la plataforma Disney+ el próximo 29 de julio.

Un día antes se lanzará una edición en bluray y 4K, y una versión de la película original con entrevistas de sus protagonistas y material extra.

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