"El diablo viste a la moda 2" confirma su fecha de estreno en el streaming

Tras un exitoso paso por las salas de cine, la película "El diablo viste a la moda 2" anunció la fecha de su estreno en las plataformas de streaming.

La cinta, protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, retoma la historia de la popular película de 2006 y a las populares "Miranda Priestly" (Streep) y "Andy Sachs" (Hathaway).

Luego de su estreno en la cartelera a fines de abril pasado, "El diablo viste a la moda 2" logró recaudar más de 677 millones de dólares a nivel mundial. En Chile registró ganancias por más de 5 millones de dólares.

"El diablo viste a la moda 2" llega al streaming

A dos meses de su debut en el cine, "El diablo viste a la moda 2" confirmó que se estrenará en la plataforma Disney+ el próximo 29 de julio.

Un día antes se lanzará una edición en bluray y 4K, y una versión de la película original con entrevistas de sus protagonistas y material extra.