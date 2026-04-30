El fantasma está de vuelta: Disney+ prepara "oscura y sombría" versión de "Gasparín"

El amigable fantasma "Gasparín" volverá a las pantallas mediante una serie live action en Disney+.

Según informó Deadline, el proyecto estará a cargo de Rob Letterman y Hilary Winston -encargados de la serie "Goosebumps" en la misma plataforma-, y Steven Spielberg como productor ejecutivo, quien cumplió este mismo rol en la película de 1995.

Si bien, se desconocen detalles sobre la nueva versión, se espera explore un lado más "oscuro y sombrío" de la historia, en una línea similar a lo visto en "Merlina", basada en la franquicia de "Los Locos Addams".

De esta manera, la serie reinterpretará al clásico personaje creado por Seymour Reit y Joe Oriolo, que debutó en la década de 1940 y posteriormente se consolidó como una figura popular en televisión y cine.

Por ahora, el show televisivo se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y no cuenta con fecha de estreno ni elenco confirmado.

En tanto, la producción, que será realizada en conjunto con Universal Studio Group, buscará reimaginar al personaje con un enfoque contemporáneo, manteniendo su esencia pero adaptándolo a nuevas audiencias dentro del catálogo de Disney+.