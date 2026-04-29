El fenómeno del manga "Kagurabachi" puso fecha a su anime

El exitoso manga "Kagurabachi" de Takeru Hokazono finalmente puso fecha a su adaptación al anime, presentando un primer adelanto para avisar que llegará en abril de 2027.

La serie está dirigida por Tetsuya Takeuchi ("From Bureaucrat to Villainess: Dad's Been Reincarnated!") y contará con animación del estudio Cypic ("The World is Dancing"), teniendo como primer actor de voz confirmado a Taihi Kimura como "Chihiro Rokuhira".

Considerado como uno de los shōnen modernos que más ha resonado en este género caracterizado por la acción, la aventura y el compañerismo, nos presenta a "Chihiro", un joven aprendiz de herrero que vivía en paz trabajando junto a su padre. Todo cambia cuando una tragedia irrumpe en sus vidas e, impulsado por la venganza, nuestro protagonista decide forjar un nuevo camino.

La celebrada obra japonesa ya suma más de cuatro millones de copias en circulación en todo el mundo y, a la fecha, su historia ha sido recopilada en 11 tomos.

No solo ha recibido reconocimientos en su natal Japón, sino que también a nivel global, incluyendo ser nominada a los Premios Eisner, el equivalente a los Oscar en los cómics.