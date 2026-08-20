La serie "Yellowjackets" confirmó el estreno de su temporada final

La celebrada serie "Yellowjackets" confirmó el estreno de su cuarta y última temporada, prometiendo un ajuste de cuentas final para las sobrevivientes del accidente aéreo en las profundidades de la remota naturaleza canadiense.

En esta oportunidad, finalmente veremos el rescate de las jóvenes luego de que "Natalie" (Sophie Thatcher) lograra contactarse con la civilización. Mientras se apresuran a ocultar sus pecados antes de ser rescatadas, no tardarán en descubrir que no todos los regresos al hogar son alegres.

La cuarta temporada estará protagonizada Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess e Hilary Swank.

Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, estrenará su temporada final el próximo 20 de noviembre en la plataforma de streaming Paramount+.