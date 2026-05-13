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Tópicos: Magazine | Streaming

El Profesor encabeza la expansión de "La Casa de Papel"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Álvaro Morte lideró el anuncio de las nuevas historias de la exitosa serie española.

El Profesor encabeza la expansión de
 Netflix

La noticia llegó antes del estreno de la segunda temporada del spin-off "Berlín".

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"El sueño continúa". Tras anunciar que el universo de "La Casa de Papel" continuará con nuevos proyectos e historias, Netflix dejó en claro que "El Profesor" encabezará esta expansión con el regreso de Álvaro Morte en su emblemático rol.

La noticia llegó antes del estreno de la segunda temporada del spin-off "Berlín", que debuta este 15 de mayo, presentando un adelanto en el que se ve a Morte como "Sergio Marquina", más conocido como "El Profesor", rodeado de personas que visten la distintiva máscara de Dalí.

Aún no se ha especificado de qué manera continuará el universo de la popular serie española, más allá de la precuela protagonizada por Pedro Alonso y cuya segunda temporada marcaría su despedida del personaje de "Berlín".

La principal teoría apunta directamente al seguimiento del rastro del oro robado en la última temporada, luego de que un primer adelanto mostrara uno de los lingotes siendo desenterrado.

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