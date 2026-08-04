El reinicio de "Guardianes de la Bahía" llegará a streaming

El reinicio televisivo de la popular serie "Guardianes de la Bahía" ("Baywatch") confirmó que llegará a Latinoamérica a través de la plataforma de streaming Prime Video.

La nueva serie, que se estrenará en enero de 2027, fue adquirida por el servicio de Amazon para emitirla no solo en la región latinoamericana, sino que también Italia, Alemania, Francia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Austria, Turquía, Canadá y la India.

La nueva serie, cuya primera temporada tendrá 12 episodios, está protagonizada por Stephen Amell ("Arrow") como "Hobie Buchannon", encabezando un elenco que incluye a Jessica Belkin como "Charlie Vale", Shay Mitchell como "Trina", Hassie Harrison como "Nat", Thaddeus LaGrone como "Brad", Noah Beck como "Luke" y Brooks Nader como "Selene".

También contará con actores de la serie original, con David Chokachi regresando como "Cody Madison" y Erika Eleniak retomando su rol de "Shauni McClain".

Además, el streaming tendrá disponible próximamente en su catálogo la serie original protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson, emitida entre 1989 y 2001.