Emilia Clarke sufre nuevamente la cancelación de una de sus series

Tras el desastrozo final de la aclamada "Game of Thrones" en 2019, su elenco no ha podido repetir el éxito y ha sufrido las consecuencias de haber trabajado en una obra tan popular.

Emilia Clarke, una de las protagonistas de esa serie, es una de ellas: por segunda vez en su carrera una serie que protagoniza fue cancelada tras una sola temporada emitida.

Según reporta Deadline, la serie "Ponies" de Peacock, y que Clarke protagoniza junto a Haley Lu Richardson, no tendrá una segunda temporada.

Pese a las buenas críticas que obtuvo este programa de espías ambientado en los 70, sus bajos niveles de audiencia no le permitieron conseguir la renovación por parte de la plataforma de streaming.

"Ponies" se suma a "Secret Invasion", serie del universo Marvel que Emilia Clarke encabezó en 2023.