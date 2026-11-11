"Emily en París" se despide en el tráiler de su temporada final

Es hora de decir "adieu" porque la aventura europea llega a su fin en la sexta y última temporada de "Emily en París", cuyo tráiler confirmó su estreno para el próximo 24 de diciembre en Netflix.

Lily Collins se despide de su personaje desde Grecia, donde "Emily Cooper", al adentrarse en una nueva era de ambición y romance, se enfrenta a decisiones cruciales que ponen a prueba sus lealtades más profundas.

"Pero, a medida que unos conflictos profesionales inesperados y unas relaciones cambiantes la obligan a replantearse dónde reside su verdadero futuro, debe tomar una decisión definitiva entre su carrera, su corazón y la vida que ha construido en París", tantea la sinopsis del último ciclo.

El último ciclo cuenta con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu ("Sylvie Grateau"), Ashley Park ("Mindy Chen"), Lucas Bravo, Samuel Arnold ("Julien"), Bruno Gouery ("Luc") y Lucien Laviscount (el británico "Alfie"), entre otros.