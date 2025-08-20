"Emily in Paris" confirma el estreno de su quinta temporada: ¿Cuándo llega a Netflix?

Este miércoles, Netflix anunció la fecha de estreno de la quinta temporada de "Emily in Paris", la exitosa serie protagonizada por Lily Collins.

A través de redes sociales, la plataforma acompañó el anuncio del estreno con varias fotografías del rodaje, donde puede verse a la actriz en su papel de la ejecutiva de marketing estadounidense Emily Cooper, viajando por la ciudad italiana de Venecia.

La relación entre Emily y el italiano Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), su nuevo interés amoroso que se inició en la segunda parte de la cuarta temporada, se explotará a lo largo de esta quinta entrega, que por primera vez salió de París para rodarse en Italia.

La nueva entrega contará, además, con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (el chef Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

¿Cuándo estrena "Emily in Paris"?

La comedia romántica, que volverá a estar ambientada en la capital francesa, llegará al gigante de streaming el próximo 18 de diciembre.

La primera parte vio la luz el 15 de agosto y ocupó el puesto número 1 en el Top 10 global de Netflix cuando se estrenó, con 19,9 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, alcanzando así el Top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces, según datos de la plataforma.