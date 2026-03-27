Especial de "Hannah Montana" superó los 6 millones de visualizaciones

El documental especial por el 20 aniversario de "Hannah Montana" sumó 6,3 millones de reproducciones tras su estreno el pasado martes en la plataforma Disney+, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del catálogo del coloso del entretenimiento.

"La celebración del aniversario también provocó un aumento de casi el 1.000 % en las visualizaciones del catálogo de 'Hannah Montana' la semana pasada", informó la compañía en un comunicado.

Debido a la longevidad de la serie, "los seguidores han visto más de 500 millones de horas en Disney+ en todo el mundo hasta la fecha", agregó The Walt Disney Company.

"Las colaboraciones fueron de otro nivel y dieron lugar a que más de 250 marcas (y siguen sumando) se unieran a la diversión de forma orgánica", indicó Disney.

En este especial de una hora, la estrella Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart. El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de una serie que marcó a una generación.