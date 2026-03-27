Especial de "Hannah Montana" superó los 6 millones de visualizaciones
La serie protagonizada por Miley Cyrus cumplió 20 años.
La serie protagonizada por Miley Cyrus cumplió 20 años.
El documental especial por el 20 aniversario de "Hannah Montana" sumó 6,3 millones de reproducciones tras su estreno el pasado martes en la plataforma Disney+, consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del catálogo del coloso del entretenimiento.
"La celebración del aniversario también provocó un aumento de casi el 1.000 % en las visualizaciones del catálogo de 'Hannah Montana' la semana pasada", informó la compañía en un comunicado.
Debido a la longevidad de la serie, "los seguidores han visto más de 500 millones de horas en Disney+ en todo el mundo hasta la fecha", agregó The Walt Disney Company.
"Las colaboraciones fueron de otro nivel y dieron lugar a que más de 250 marcas (y siguen sumando) se unieran a la diversión de forma orgánica", indicó Disney.
En este especial de una hora, la estrella Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart. El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de una serie que marcó a una generación.