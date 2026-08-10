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Tópicos: Magazine | Streaming

Ester Expósito protagoniza thriller romántico basado en la exitosa novela "Enfrentados"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La española coprotagonizará la bilogía junto a Hugo Diego García.

Ester Expósito protagoniza thriller romántico basado en la exitosa novela
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La actriz Ester Expósito es la protagonista de "Enfrentados: Marfil", una nueva película romántica basada en la novela superventas de la escritora Mercedes Ron.

La novia del futbolista Kylian Mbappé encabezará esta adaptación de Prime Video junto al actor Hugo Diego Garcia, conocido por su trabajo en la aclamada "La Sustancia".

La historia sigue a "Marfil Cortés", la hija de un poderoso empresario a quien se le asigna un guardaespaldas (Garcia) tras un extraño secuestro. Pese a los choques de sus personalidades, la joven y el guardaespaldas desarrollarán una fuerte atracción que se verá puesta en peligro por misteriosas amenazas.

Esta película será parte de una bilogía que continuará con una próxima producción titulada "Enfrentados: Ébano". Ambas obras representan la tercera etapa de colaboración entre Prime Video y la exitosa autora Mercedes Ron, después de las adaptaciones de su popular trilogía "Culpables" y "Dímelo bajito".

"Enfrentados: Marfil" se estrenará el próximo 9 de septiembre.

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