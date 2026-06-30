Fenómeno literario "La Hipótesis del Amor" cobra vida en esta película: Tráiler y dónde verla

Prime Video liberó el primer tráiler de la esperada adaptación del fenómeno literario "La Hipótesis del Amor", basada en la exitosa novela de Ali Hazelwood.

El largometraje, que será exclusivo de la plataforma de streaming de Amazon, sigue a "Olive" (Lili Reinhart), una brillante candidata a doctorado enfocada en su futuro en la academia.

Cuando descubre que su mejor amiga "Ahn" (Rachel Marsh) se enamoró de "Jeremy" (Nicholas Duvernay), a quien siempre ha amado, "Olive" besa, de forma impulsiva, al intimidante profesor "Adam Carlsen" (Tom Bateman) para demostrar que ya ha dejado atrás el flechazo con "Jeremy".

Sin embargo, lo que comienza como un acto desesperado de amistad se convierte en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a borrar la línea entre lo ficticio y lo real, "Olive" se verá obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante: que el riesgo vale la pena por amor.

La película dirigida por Claire Scanlon se estrenará el próximo 23 de septiembre en el streaming Prime Video a nivel global.