Florence Pugh encabeza la nueva adaptación de "Al este del Edén" para Netflix

La legendaria obra del autor John Steinbeck, "Al este del Edén" ("East of Eden"), vuelve a cobrar vida en la nueva adaptación protagonizada por Florence Pugh para Netflix.

Esta miniserie, que se estrenará el próximo 1 de octubre en el gigante del streaming, dará un giro en su exploración de la historia de la familia "Trask" a lo largo de sus distintas generaciones, centrándose en esta oportunidad en el personaje de la emblemática antiheroína "Cathy Ames".

Todo bajo la dirección de Zoe Kazan, la nieta de Elia Kazan, quien dirigió la famosa adaptación cinematográfica de la novela que protagonizó James Dean en 1955.

Kazan, quien escribió y fue productora ejecutiva de los siete episodios de la miniserie, explicó a Tudum la decisión de enfocar en "Cathy", interpretada por Pugh, dando cuenta de que "quería asegurarme de que ella también fuera una persona y no solo un arquetipo. Creo que eso me obligó realmente a desarrollar la historia en lugar de inventarla. Básicamente, todo lo que aparece en la serie tiene, como mínimo, su origen en el libro".

La miniserie también presentó a tres generaciones de la familia "Trask", incluyendo al severo patriarca "Cyrus" (Tracy Letts), sus hijos "Adam" (Christopher Abbott) y "Charles" (Mike Faist) y sus nietos, hijos de "Adam", correspondientes a "Aron" (Joe Anders) y "Cal" (Joseph Zada).