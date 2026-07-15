"Futurama" confirmó estreno de su temporada 14: ¿Dónde se podrá ver?
La serie animada tendrá nuevos episodios cada semana desde agosto.
El futuro se volverá aún más extraño en los nuevos episodios, promete la serie.
La serie animada tendrá nuevos episodios cada semana desde agosto.
El futuro se volverá aún más extraño en los nuevos episodios, promete la serie.
"Futurama" traerá de regreso su caótico futuro con la misma tripulación, pero ahora con un 50 por ciento más de agua, al confirmarse que la temporada 14 se estrenará el próximo 3 de agosto en la plataforma Disney+.
La serie animada de soft sci-fi creada por Matt Groening en 1999 ha sobrevivido a varias cancelaciones y actualmente sigue con mucha vida en el streaming.
En los nuevos episodios, el futuro se volverá aún más extraño con piratas espaciales fanfarrones, carne cultivada en laboratorio, estafas seductoras y el impactante regreso del amor perdido del "Dr. Zoidberg".
Trayendo de vuelta a los entrañables trabajadores de Planet Express, las aventuras siguen la misma tónica de absurdez que ha tenido desde el primer día, con un tinte de crítica a la sociedad actual y una sentimentalidad que nunca ha temido mostrar.
Habrá capítulos de estreno cada lunes en el streaming a partir del 3 de agosto en Disney+, donde ya están disponibles las primeras 13 temporadas de la querida animación.