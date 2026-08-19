Grupo de metal cristiano se va a tribunales contra Netflix por "K-Pop Demon Hunters"

La banda Demon Hunter, una agrupación de metal cristiana fundada en la ciudad de Seattle, demandó a Netflix por el uso de la marca "K-Pop Demon Hunters" ("Las guerreras K-Pop"), el fenómeno cultural de animación que se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma.

La demanda fue presentada esta semana ante un tribunal de California alegando que los demandados "pueden eclipsar y, de hecho, eclipsan la marca Demon Hunter de (la corporación) Hyde Lane" y acusaron a Netflix de apropiarse de manera indebida del significado que la identifica como su origen.

El anuncio de una gira mundial de conciertos de "K-Pop Demon Hunters" el pasado mayo por parte de la plataforma de streaming "lleva a los consumidores a percibir a Hyde Lane como afiliada, patrocinada o derivada de los demandados, privándola así de control sobre su destino comercial", dice la denuncia.

La agrupación sostuvo que esta iniciativa de Netflix no solo causa confusión entre el público, sino que también podrían desplazarlos del mercado.

"En pocas palabras, Netflix no tiene más derecho a usar la marca K-POP DEMON HUNTERS que a lanzar un artista discográfico, un espectáculo en vivo y productos bajo las marcas K-POP METALLICA, K-POP U2 o KPOP BLACK SABBATH", indicaron en la demanda.

La banda Demon Hunter, fundada por los Don Clark y Ryan Clark, fue fundada en el 2000 y expresan sus creencias religiosas en sus temas.

La cinta se estrenó el 20 de junio del año pasado y arrasó como un fenómeno de masas con el que no solo alcanzó el título de proyecto más visto en la historia de la plataforma, sino que además se alzó con dos Óscar a mejor película de animación y mejor canción original con el himno "Golden".

Dirigida por la coreana Maggie Kang —quien también firma el guion— junto a Chris Appelhans, la historia estrenará una secuela en 2029.