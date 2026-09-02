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Tópicos: Magazine | Streaming

HBO Max revela nuevo trailer de "Harry Potter y la Piedra Filosofal"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie se estrenará el 25 de diciembre.

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La plataforma HBO Max liberó un nuevo trailer de "Harry Potter y la Piedra Filosofal", la nueva serie basada en el primero de los libros de la saga de J.K. Rowling.

Esta primera temporada de la serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como "Harry Potter", Arabella Stanton como "Hermione Granger" y Alastair Stout "Ron Weasley". El elenco también incluye a John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu y Nick Frost, entre otros nombres.

Esta será la segunda adaptación audiovisual de la franquicia luego de las exitosas películas que se estrenaron entre 2001 y 2011, y que dejaron más de 9 mil millones de dólares en ganancias.

La nueva serie de "Harry Potter" llegará a HBO Max el próximo 25 de diciembre de 2026.

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