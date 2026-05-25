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Tópicos: Magazine | Streaming

HBO Max reveló nuevos vistazos a "Harry Potter" y "House of the Dragon"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El streaming también presentó imágenes inéditas de series como "Linternas" y el spin-off de "The Big Bang Theory".

HBO Max reveló nuevos vistazos a
 HBO Max

En diciembre llega la serie de "Harry Potter", mientras que la precuela de "Game of Thrones" continúa en junio.

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HBO Max entregó un vistazo a los futuros estrenos del streaming, incluyendo imágenes inéditas de la serie de "Harry Potter", que llega el 25 de diciembre, y el regreso de "House of the Dragon" ("La Casa del Dragón").

En un video que hace un repaso a lo que llegará a la plataforma durante este año y también en 2027, prometiendo que "aún hay mucho por ver", se puede observar el ingreso del joven mago, interpretado por Dominic McLaughlin, al campo de Quidditch y también cuando recibe su varita de manos de "Ollivander", quien dice "esperar grandes cosas" de él.

Mientras que la precuela de "Game of Thrones", que se estrena el próximo 21 de junio, anticipa la batalla más brutal de la guerra civil de la Casa Targaryen con su tercera temporada.

La plataforma también mostró vistazos a series como "Linternas", perteneciente al Universo DC, y al spin-off de "The Big Bang Theory" titulado "Stuart no logra salvar al universo", además de las nuevas aventuras de "Conan O'Brien de visita".

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