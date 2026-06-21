"House of the Dragon": ¿A qué hora estrena la temporada 3?

La tercera temporada de "House of the Dragon" llegará a la pantalla de HBO este domingo 21 de junio, marcando el esperado regreso de la existosa precuela de "Game of Thrones".

La nueva entrega, compuesta por ocho episodios, retomará la guerra entre los Targaryen y promete una dosis mayor de batallas, intrigas y dragones.

La historia continuará con la denominada Danza de Dragones, el conflicto que enfrenta a Rhaenyra Targaryen y Aegon II por el control del Trono de Hierro. Ambos bandos buscarán sumar aliados y consolidar su poder en Poniente.

Además, los nuevos capítulos llevarán la guerra a una escala mayor, con intensos enfrentamientos y momentos decisivos que marcarán el destino de la dinastía Targaryen.

¿A qué hora estrena la temporada 3 de "House of the Dragon"?

El primer episodio de la temporada 3 de "House of the Dragon" podrá verse a las 21:00 horas mediante HBO y HBO Max.

En tanto, los episodios restantes estrenarán semanalmente hasta llegar al esperado final, programado para el 9 de agosto.