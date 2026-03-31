Javier Bardem encabeza el primer trailer de la serie de "Cabo de miedo"

La plataforma Apple TV estrenó el primer teaser de "Cape Fear", una nueva serie basada en una clásica historia que tendrá al ganador del Oscar Javier Bardem como el gran villano.

La producción está basada en en la novela "The Executioners" y en la película que Martin Scorsese y Robert De Niro realizaron en 1991.

Precisamente Scorsese, junto a Steven Spielberg, oficiarán como los productores ejecutivos de esta obra, la cual fue adaptada a la televisión por Nick Antosca ("Un amigo de la familia").

Bardem interpretará a "Max Cady", un criminal que acaba de cumplir sentencia y que acosará incesantemente al matrimonio de abogados "Anna" (Amy Adams) y "Tom Bowden" (Patrick Wilson).

"Cape Fear" se estrenará en Apple TV el próximo 5 de junio.