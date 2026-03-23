La aclamada serie "Hacks" llega a su fin con su quinta temporada: Fecha de estreno confirmada

La plataforma HBO Max estrenó el trailer de la quinta temporada de "Hacks", que concluirá la historia de esta aclamada comedia.

El clip es protagonizado por Jean Smart, quien ha ganado tres veces el Globo de Oro por su interpretación de la comediante "Deborah Vance", y Hannah Einbinder en lo que se define como "su aventura más grande hasta el momento".

Junto al trailer se confirmó que el primer episodio de la temporada final de "Hacks" llegará al streaming el 9 de abril. El resto de los episodios se estrenará cada domingo.

"Hacks" es una de las series más premiadas de los últimos años con 5 Globos de Oro y 9 premios Emmy, entre muchos otros galardones.