La Batalla de Alabasta: La serie de "One Piece" confirmó su regreso para 2027 en Netflix

La exitosa adaptación en acción real de "One Piece" regresará a Netflix en 2027 con su tercera temporada, la cual se titulará "One Piece: La Batalla de Alabasta" ("One Piece: The Battle of Alabasta").

El anuncio fue entregado este martes por el gigante del streaming, confirmando que el live-action, producido por Tomorrow Studios, se centrará en uno de los arcos argumentales más populares de la legendaria obra creada por Eiichiro Oda.

Tras los eventos del segundo ciclo, que se estrenó el pasado 10 de marzo, la guerra se cierne sobre "Monkey D. Luffy" (Iñaki Godoy) y la tripulación de los Sombrero de Paja en el reino desértico de Alabasta, la tierra natal de la "Princesa Vivi" (Charithra Chandran).

Una rebelión amenaza con destruir la nación, impulsada en secreto por uno de los Siete Guerreros del Mar, el despiadado "Sir Crocodile" (Joe Manganiello), y su sindicato criminal "Baroque Works", quienes buscan conquistar Alabasta.

En conversación con SuperGeek de Cooperativa, la actriz que da vida a la "Princesa Vivi", Charithra Chandran, adelantó que "la tercera temporada es aún más grande y ambiciosa que la segunda Es como si fuéramos creciendo y creciendo y ganando cada vez más confianza en nuestra visión creativa".

"Lo único que puedo decir es que cuando termines la segunda temporada, la tercera te va a encantar aún más", aseguró.

Esta serie se ha transformado en todo un éxito en Netflix, con su segunda temporada debutando -y manteniéndose- en el número 1 del Top 10 Global de la plataforma, además de recibir críticas más positivas que las de su primer ciclo, incluyendo puntuación perfecta en la plataforma de reseñas Rotten Tomatoes.