Momento de rendir cuentas: "Euphoria" revela brutal trailer de la temporada 3

A pocas semanas de su estreno, la serie "Euphoria" presentó el nuevo y brutal trailer de su temporada 3.

En las imágenes, se puede ver a Rue (Zendaya) nuevamente en problemas tras ser capturada e interrogada por la policía.

Posteriormente, aparecen imágenes de la boda de Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney), así como el presente de Jules (Hunter Schafer), Lexi (Maude Apatow) y Maddy (Alexa Demie).

Sin embargo, el caos vuelve a apoderarse del grupo de jóvenes, por lo que deberán enfrentar profundas cuestiones relacionadas con la fe, la posibilidad de redención y la naturaleza del mal.

Además, el adelanto da un vistazo a la aparición del actor Eric Dane, quien volvió a encarnar a Cal Jacobs en la ficción dramática antes de su fallecimiento, ocurrido el 19 de febrero a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El nuevo ciclo de la serie -que incorpora en su elenco a Sharon Stone, Rosalía, Trisha Paytas, entre otros- llegará a HBO Max el próximo 12 de abril a las 21:00 horas, con nuevos episodios disponibles semanalmente los domingos.